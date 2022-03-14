https://ria.ru/20220314/donetsk-1777993789.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 6 мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:21
2022-03-14T09:21
2022-03-14T09:25
в мире
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Обстрел был зафиксирован в 09.10 и производился со стороны населенного пункта Марьинка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
09:21 14.03.2022 (обновлено: 09:25 14.03.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка минами