https://ria.ru/20220314/donetsk-1777993789.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили 6 мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:21

2022-03-14T09:21

2022-03-14T09:25

в мире

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Обстрел был зафиксирован в 09.10 и производился со стороны населенного пункта Марьинка.

https://ria.ru/20220313/pogibshie-1777963922.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире