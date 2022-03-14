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Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1778055859.html
Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе
Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2022
Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе
Наступательная операция Донецкой народной республики будет продолжена и по возможности ускорена, заявил лидер ДНР Денис Пушилин на месте обстрела Донецка... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:40
2022-03-14T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Наступательная операция Донецкой народной республики будет продолжена и по возможности ускорена, заявил лидер ДНР Денис Пушилин на месте обстрела Донецка "Точкой-У" в понедельник. По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20 человек, госпитализированы 26, в том числе один ребенок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/raketa-1778047643.html
донецкая народная республика
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Заявление Пушилина на месте удара "Точкой-У" в центре Донецка
Наступательная операция будет продолжена и по возможности ускорена, заявил Пушилин на месте удара "Точкой-У". По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции сбиты 15 ракет "Точка-У".
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина
13:40 14.03.2022 (обновлено: 14:35 14.03.2022)
 
Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе

Глава ДНР Пушилин пообещал продолжить и по возможности ускорить наступление в Донбассе

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Наступательная операция Донецкой народной республики будет продолжена и по возможности ускорена, заявил лидер ДНР Денис Пушилин на месте обстрела Донецка "Точкой-У" в понедельник. По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20 человек, госпитализированы 26, в том числе один ребенок.
"Наступательная операция будет продолжена и в каких-то моментах ускорена. Наша обязанность – отогнать как можно дальше все системы залпового огня, артиллерию, чтобы они физически не смогли доставать до наших населенных пунктов", - сказал он журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинУкраина
 
 
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