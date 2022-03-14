https://ria.ru/20220314/donbass-1778055859.html

Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе

Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе - РИА Новости, 14.03.2022

Пушилин пообещал по возможности ускорить наступление в Донбассе

Наступательная операция Донецкой народной республики будет продолжена и по возможности ускорена, заявил лидер ДНР Денис Пушилин на месте обстрела Донецка... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:40

2022-03-14T13:40

2022-03-14T14:35

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

украина

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Наступательная операция Донецкой народной республики будет продолжена и по возможности ускорена, заявил лидер ДНР Денис Пушилин на месте обстрела Донецка "Точкой-У" в понедельник. По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20 человек, госпитализированы 26, в том числе один ребенок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/raketa-1778047643.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Заявление Пушилина на месте удара "Точкой-У" в центре Донецка Наступательная операция будет продолжена и по возможности ускорена, заявил Пушилин на месте удара "Точкой-У". По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции сбиты 15 ракет "Точка-У". 2022-03-14T13:40 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина