https://ria.ru/20220314/donbass-1778043648.html

Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс

Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс - РИА Новости, 14.03.2022

Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс

Десятки армянских добровольцев готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной военной операции, сообщил в понедельник журналистам участник... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:49

2022-03-14T12:49

2022-03-14T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Десятки армянских добровольцев готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной военной операции, сообщил в понедельник журналистам участник акции в поддержку России у здания посольства РФ в Ереване Рубен Цатурян."Мы собрались, чтобы выразить нашу солидарность с российским народом, и здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов", - сказал Цатурян. Он сообщил, что среди желающих отправиться в Донбасс есть даже представители Франции.Цатурян передал в российское посольство письмо, в котором говорится: "Мы, добровольцы Армении, просим вас перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов. Мы твердо поддерживаем политику президента РФ Владимира Путина и готовы сегодня же выехать в зону спецоперации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778026431.html

https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html

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россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, украина, ситуация в днр и лнр