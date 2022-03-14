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Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1778043648.html
Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс
Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс - РИА Новости, 14.03.2022
Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс
Десятки армянских добровольцев готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной военной операции, сообщил в понедельник журналистам участник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:49
2022-03-14T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
армения
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Десятки армянских добровольцев готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной военной операции, сообщил в понедельник журналистам участник акции в поддержку России у здания посольства РФ в Ереване Рубен Цатурян."Мы собрались, чтобы выразить нашу солидарность с российским народом, и здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов", - сказал Цатурян. Он сообщил, что среди желающих отправиться в Донбасс есть даже представители Франции.Цатурян передал в российское посольство письмо, в котором говорится: "Мы, добровольцы Армении, просим вас перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов. Мы твердо поддерживаем политику президента РФ Владимира Путина и готовы сегодня же выехать в зону спецоперации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778026431.html
https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html
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в мире, армения, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:49 14.03.2022
 
Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс

Добровольцы из Армении попросили российское посольство помочь им отправиться в Донбасс

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку России у посольства РФ в Ереване
Участники акции в поддержку России у посольства РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участники акции в поддержку России у посольства РФ в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Десятки армянских добровольцев готовы отправиться в Донбасс для участия в российской специальной военной операции, сообщил в понедельник журналистам участник акции в поддержку России у здания посольства РФ в Ереване Рубен Цатурян.
"Мы собрались, чтобы выразить нашу солидарность с российским народом, и здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов", - сказал Цатурян. Он сообщил, что среди желающих отправиться в Донбасс есть даже представители Франции.
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В Ереване проходит акция в поддержку российской спецоперации
Цатурян передал в российское посольство письмо, в котором говорится: "Мы, добровольцы Армении, просим вас перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов. Мы твердо поддерживаем политику президента РФ Владимира Путина и готовы сегодня же выехать в зону спецоперации".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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