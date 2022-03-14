https://ria.ru/20220314/donbass-1778027110.html

ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР

ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР

Украинские войска за час четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:06

2022-03-14T12:06

2022-03-14T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

сцкк

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 из минометов калибром 120 миллиметров и арторудий калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donbass-1778016875.html

https://ria.ru/20220314/donbass-1778023405.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк