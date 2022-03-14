https://ria.ru/20220314/donbass-1778027110.html
ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР
ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР
Украинские войска за час четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:06
2022-03-14T12:06
2022-03-14T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 из минометов калибром 120 миллиметров и арторудий калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donbass-1778016875.html
https://ria.ru/20220314/donbass-1778023405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
12:06 14.03.2022 (обновлено: 12:18 14.03.2022)
ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР
ВСУ четыре раза за час обстреляли территорию ЛНР из минометов и артиллерии