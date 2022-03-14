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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
РИА Новости. УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ЗА 5 МИНУТ ОБСТРЕЛЯЛИ 2 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА, ВЫПУЩЕНО 40 МИН КАЛИБРОМ 120 ММ И 40 СНАРЯДОВ КАЛИБРОМ 122 ММ - ДНР В СЦКК РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:48
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2022-03-14T11:49
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11:48 14.03.2022 (обновлено: 11:49 14.03.2022)
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ за пять минут выпустили по двум населенным пунктам в ДНР 40 мин и 40 снарядов
РИА Новости. УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ЗА 5 МИНУТ ОБСТРЕЛЯЛИ 2 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА, ВЫПУЩЕНО 40 МИН КАЛИБРОМ 120 ММ И 40 СНАРЯДОВ КАЛИБРОМ 122 ММ - ДНР В СЦКК