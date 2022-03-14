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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
РИА Новости. УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ЗА 5 МИНУТ ОБСТРЕЛЯЛИ 2 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА, ВЫПУЩЕНО 40 МИН КАЛИБРОМ 120 ММ И 40 СНАРЯДОВ КАЛИБРОМ 122 ММ - ДНР В СЦКК РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:48
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РИА Новости. УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ЗА 5 МИНУТ ОБСТРЕЛЯЛИ 2 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА, ВЫПУЩЕНО 40 МИН КАЛИБРОМ 120 ММ И 40 СНАРЯДОВ КАЛИБРОМ 122 ММ - ДНР В СЦКК
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Дарья Буймова
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11:48 14.03.2022 (обновлено: 11:49 14.03.2022)
 
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ за пять минут выпустили по двум населенным пунктам в ДНР 40 мин и 40 снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске
Гаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Гаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске. Архивное фото
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РИА Новости. УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА ЗА 5 МИНУТ ОБСТРЕЛЯЛИ 2 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА, ВЫПУЩЕНО 40 МИН КАЛИБРОМ 120 ММ И 40 СНАРЯДОВ КАЛИБРОМ 122 ММ - ДНР В СЦКК
 
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