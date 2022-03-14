https://ria.ru/20220314/donbass-1778019966.html

Басурин назвал поджог Авдеевского коксохима военным преступлением

Басурин назвал поджог Авдеевского коксохима военным преступлением - РИА Новости, 14.03.2022

Басурин назвал поджог Авдеевского коксохима военным преступлением

Поджог Авдеевского коксохимического предприятия — военное преступление, украинские нацбатальоны не пускают туда даже спасателей, заявил представитель Народной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:34

2022-03-14T11:34

2022-03-14T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Поджог Авдеевского коксохимического предприятия — военное преступление, украинские нацбатальоны не пускают туда даже спасателей, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Давайте сразу определим, что это военное преступление. Это никакая не диверсия. Это реально военное преступление против гражданского населения. После поджога туда ни МЧС, ни какие-то специальные группы, которые могли бы потушить пожар, не допускают", — сказал он в эфире Первого канала.Басурин добавил, что в этом непосредственно участвуют бойцы "Правого сектора"* и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил ранее источник в российском Минобороны. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям изучить обстоятельства ЧП. В пресс-релизе ведомство написало, что сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), правый сектор