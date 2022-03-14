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В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ ранена девочка - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1778016875.html
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ ранена девочка
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ ранена девочка - РИА Новости, 14.03.2022
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ ранена девочка
Девочка получила осколочные ранения лица и плеча из-за обстрелов населенного пункта Новокраснянка со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:19
2022-03-14T11:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Девочка получила осколочные ранения лица и плеча из-за обстрелов населенного пункта Новокраснянка со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Луганской народной республики."В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) в населенном пункте Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, девочку госпитализировали, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ranenye-1777871009.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:19 14.03.2022 (обновлено: 11:30 14.03.2022)
 
В ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ ранена девочка

В Новокраснянке в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ ранена девочка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате попадания снаряда дом в ДНР
Разрушенный в результате попадания снаряда дом в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный в результате попадания снаряда дом в ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Девочка получила осколочные ранения лица и плеча из-за обстрелов населенного пункта Новокраснянка со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Луганской народной республики.
"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) в населенном пункте Новокраснянка была ранена девочка 2008 года рождения", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, девочку госпитализировали, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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