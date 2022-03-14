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Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах - РИА Новости, 14.03.2022
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах
Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:52
2022-03-14T09:52
2022-03-14T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", - добавил он.
https://ria.ru/20220313/mnogoetazhki-1777967983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика
09:52 14.03.2022 (обновлено: 10:24 14.03.2022)
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах
Минобороны: войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах