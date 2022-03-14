https://ria.ru/20220314/donbass-1777998087.html

Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах

Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах - РИА Новости, 14.03.2022

Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах

Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:52

2022-03-14T09:52

2022-03-14T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

северодонецк

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", - добавил он.

https://ria.ru/20220313/mnogoetazhki-1777967983.html

северодонецк

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северодонецк, луганская народная республика