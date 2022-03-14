Рейтинг@Mail.ru
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1777998087.html
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах - РИА Новости, 14.03.2022
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах
Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:52
2022-03-14T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777596101_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6d7798815f0fed55736c8a691e46ea01.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", - добавил он.
https://ria.ru/20220313/mnogoetazhki-1777967983.html
северодонецк
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777596101_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a5b2dcd6261945226c693515432a1efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северодонецк, луганская народная республика
09:52 14.03.2022 (обновлено: 10:24 14.03.2022)
 
Войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах

Минобороны: войска ЛНР, блокировав Северодонецк, ведут бои на северо-восточных окраинах

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Войска ЛНР, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города", - добавил он.
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 22:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики перемещают позиции в многоэтажные дома, заявили в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала