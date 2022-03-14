https://ria.ru/20220314/donbass-1777991817.html

ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

За истекшие сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустили 177 единиц боеприпасов,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:08

2022-03-14T09:08

2022-03-14T09:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За истекшие сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустили 177 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале."За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Общее количество примененных боеприпасов – 177 единиц", - говорится в сообщении.Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.Помимо этого, сообщается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Еленовке и Александровке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Как отмечается, украинские войска применяли тяжелое вооружение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220314/trassa-1777990808.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф