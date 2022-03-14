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ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donbass-1777991817.html
ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР
ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР
За истекшие сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустили 177 единиц боеприпасов,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:08
2022-03-14T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За истекшие сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустили 177 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале."За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Общее количество примененных боеприпасов – 177 единиц", - говорится в сообщении.Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.Помимо этого, сообщается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Еленовке и Александровке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Как отмечается, украинские войска применяли тяжелое вооружение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220314/trassa-1777990808.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:08 14.03.2022 (обновлено: 09:27 14.03.2022)
 
ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР, ранены четыре мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За истекшие сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустили 177 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Общее количество примененных боеприпасов – 177 единиц", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.
Помимо этого, сообщается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Еленовке и Александровке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Как отмечается, украинские войска применяли тяжелое вооружение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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