09:08 14.03.2022 (обновлено: 09:27 14.03.2022)
ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР
ВСУ 24 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР, ранены четыре мирных жителя
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За истекшие сутки украинские войска 24 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустили 177 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Общее количество примененных боеприпасов – 177 единиц", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.
Помимо этого, сообщается, что были повреждены 22 домостроения в Донецке, Еленовке и Александровке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Как отмечается, украинские войска применяли тяжелое вооружение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.