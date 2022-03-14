https://ria.ru/20220314/dollar-1778134968.html

Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС

Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС - РИА Новости, 14.03.2022

Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС

Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:46

2022-03-14T18:46

2022-03-14T18:50

союзное государство

экономика

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран."Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро. Один из вопросов, который обсуждался - уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", - приводит слова министра на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Также он прокомментировал отключение ряда банков Белоруссии и России от SWIFT, сказав, что у стран есть возможности использования для взаиморасчетов российской и китайской систем.

https://ria.ru/20220311/diplomatiya-1777507461.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

экономика, белоруссия, россия, евразийский экономический союз