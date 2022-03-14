18:46 14.03.2022 (обновлено: 18:50 14.03.2022)
Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС
Минфин Белоруссии: Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран.
"Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро. Один из вопросов, который обсуждался - уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", - приводит слова министра на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
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Также он прокомментировал отключение ряда банков Белоруссии и России от SWIFT, сказав, что у стран есть возможности использования для взаиморасчетов российской и китайской систем.