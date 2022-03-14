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Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС - РИА Новости, 14.03.2022
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Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС
Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС - РИА Новости, 14.03.2022
Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС
Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:46
2022-03-14T18:50
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран."Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро. Один из вопросов, который обсуждался - уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", - приводит слова министра на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Также он прокомментировал отключение ряда банков Белоруссии и России от SWIFT, сказав, что у стран есть возможности использования для взаиморасчетов российской и китайской систем.
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экономика, белоруссия, россия, евразийский экономический союз
18:46 14.03.2022 (обновлено: 18:50 14.03.2022)
 
Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС

Минфин Белоруссии: Москва и Минск уйдут от доллара при распределении пошлин в ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия уйдут от привязки к доллару при распределении ввозных таможенных пошлин на территории ЕАЭС, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран.
"Многие взаиморасчеты между странами осуществлялись в привязке к иностранной валюте. И от этого надо отходить с учетом тех ограничений, которые появляются, это надо делать очень быстро. Один из вопросов, который обсуждался - уход от конвертации через доллар при распределении ввозных таможенных пошлин на территорию ЕАЭС. Уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо на национальные валюты, либо на российские рубли как средство конвертации", - приводит слова министра на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 00:25
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
Также он прокомментировал отключение ряда банков Белоруссии и России от SWIFT, сказав, что у стран есть возможности использования для взаиморасчетов российской и китайской систем.
 
Союзное государствоЭкономикаБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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