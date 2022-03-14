https://ria.ru/20220314/dollar-1778001340.html

Курс доллара вырос до 115,5 рубля

Курс доллара вырос до 115,5 рубля - РИА Новости, 14.03.2022

Курс доллара вырос до 115,5 рубля

Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:12

2022-03-14T10:12

2022-03-14T10:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

московская биржа

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 75 копеек, до 115 рублей, курс евро – на 2,97 рубля до 124 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар максимально поднимался до 117 рублей, евро – до 125,7 рубля.Трейдеры, видимо, стараются торговать валюту по "круглым" уровням.Исторические максимумы курсов доллара и евро соответствуют 121,53 рубля и 132,42 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, россия, московская биржа