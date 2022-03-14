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Курс доллара вырос до 115,5 рубля - РИА Новости, 14.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220314/dollar-1778001340.html
Курс доллара вырос до 115,5 рубля
Курс доллара вырос до 115,5 рубля - РИА Новости, 14.03.2022
Курс доллара вырос до 115,5 рубля
Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:12
2022-03-14T10:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
московская биржа
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 75 копеек, до 115 рублей, курс евро – на 2,97 рубля до 124 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар максимально поднимался до 117 рублей, евро – до 125,7 рубля.Трейдеры, видимо, стараются торговать валюту по "круглым" уровням.Исторические максимумы курсов доллара и евро соответствуют 121,53 рубля и 132,42 рубля.
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экономика, доллар, россия, московская биржа
10:12 14.03.2022 (обновлено: 10:13 14.03.2022)
 
Курс доллара вырос до 115,5 рубля

Курс доллара в начале торгов вырос до 115,5 рубля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Электронное табло с символикой доллара в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 75 копеек, до 115 рублей, курс евро – на 2,97 рубля до 124 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар максимально поднимался до 117 рублей, евро – до 125,7 рубля.
Трейдеры, видимо, стараются торговать валюту по "круглым" уровням.
Исторические максимумы курсов доллара и евро соответствуют 121,53 рубля и 132,42 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларРоссияМосковская биржа
 
 
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