https://ria.ru/20220314/dollar-1778001340.html
Курс доллара вырос до 115,5 рубля
Курс доллара вырос до 115,5 рубля - РИА Новости, 14.03.2022
Курс доллара вырос до 115,5 рубля
Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:12
2022-03-14T10:12
2022-03-14T10:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
московская биржа
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 75 копеек, до 115 рублей, курс евро – на 2,97 рубля до 124 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар максимально поднимался до 117 рублей, евро – до 125,7 рубля.Трейдеры, видимо, стараются торговать валюту по "круглым" уровням.Исторические максимумы курсов доллара и евро соответствуют 121,53 рубля и 132,42 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, россия, московская биржа
10:12 14.03.2022 (обновлено: 10:13 14.03.2022)
Курс доллара вырос до 115,5 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 115,5 рубля