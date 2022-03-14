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Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю - РИА Новости, 14.03.2022
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Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю
Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю - РИА Новости, 14.03.2022
Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю
Регулятор направил на регистрацию в Минюст проект указания, меняющего порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:09
2022-03-14T10:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
доллар
московская биржа
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Регулятор направил на регистрацию в Минюст проект указания, меняющего порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в Telegram-канале."Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", — говорится в заявлении.Отныне официальный курс доллара на основе данных Московской биржи будет устанавливаться по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее для расчетов брали коридор с 10:00 до 11:30 мск.Кроме того, официальный курс евро к рублю вскоре будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар, московская биржа
09:09 14.03.2022 (обновлено: 10:12 14.03.2022)
 
Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю

Центральный банк России расширит временной диапазон для расчета курсов евро и доллара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Российский рубль и американский доллар
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Регулятор направил на регистрацию в Минюст проект указания, меняющего порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в Telegram-канале.
"Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", — говорится в заявлении.
Отныне официальный курс доллара на основе данных Московской биржи будет устанавливаться по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее для расчетов брали коридор с 10:00 до 11:30 мск.
Кроме того, официальный курс евро к рублю вскоре будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.
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