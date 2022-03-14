https://ria.ru/20220314/dollar-1777992120.html

Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю

Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю - РИА Новости, 14.03.2022

Центральный банк изменит порядок расчета курса доллара к рублю

Регулятор направил на регистрацию в Минюст проект указания, меняющего порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:09

2022-03-14T09:09

2022-03-14T10:12

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

доллар

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_12702072248f1b764cef2d588ee5e23e.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Регулятор направил на регистрацию в Минюст проект указания, меняющего порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в Telegram-канале."Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", — говорится в заявлении.Отныне официальный курс доллара на основе данных Московской биржи будет устанавливаться по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее для расчетов брали коридор с 10:00 до 11:30 мск.Кроме того, официальный курс евро к рублю вскоре будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.

https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар, московская биржа