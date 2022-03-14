10:49 14.03.2022 (обновлено: 10:54 14.03.2022)
Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на заводе под Донецком
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований... Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате диверсии на Авдеевском коксохимическом комбинате возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты, при этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.
Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил ранее источник в Минобороны России. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно, добавлял источник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.