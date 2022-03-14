https://ria.ru/20220314/diversiya-1778009726.html

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком - РИА Новости, 14.03.2022

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщается в РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:49

2022-03-14T10:49

2022-03-14T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований... Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате диверсии на Авдеевском коксохимическом комбинате возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты, при этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил ранее источник в Минобороны России. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно, добавлял источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html

https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)