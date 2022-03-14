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Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/diversiya-1778009726.html
Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком
Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком - РИА Новости, 14.03.2022
Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщается в РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:49
2022-03-14T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований... Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате диверсии на Авдеевском коксохимическом комбинате возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты, при этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил ранее источник в Минобороны России. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно, добавлял источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html
https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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происшествия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
10:49 14.03.2022 (обновлено: 10:54 14.03.2022)
 
Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на заводе под Донецком

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на заводе под Донецком

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований... Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому", - говорится в сообщении.
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Атака на Авдеевский коксохим может привести к катастрофе, заявил Пушилин
По данным ведомства, в результате диверсии на Авдеевском коксохимическом комбинате возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты, при этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.
Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил ранее источник в Минобороны России. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно, добавлял источник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате под Донецком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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