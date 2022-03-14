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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате под Донецком
Украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате под Донецком - РИА Новости, 14.03.2022
Украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате под Донецком
Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил источник в Минобороны России. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:24
2022-03-14T08:07
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил источник в Минобороны России.Отмечается, что на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты."Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно", - добавили в ведомстве.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия
02:24 14.03.2022 (обновлено: 08:07 14.03.2022)
 
Украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате под Донецком

Украинские боевики 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские боевики
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил источник в Минобороны России.
"Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты.
"Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно", - добавили в ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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