https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html

Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине

Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине

Россия до последнего предлагала решить кризис на Украине путем переговоров, но США и Франция отказались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T00:36

2022-03-14T00:36

2022-03-14T00:37

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия до последнего предлагала решить кризис на Украине путем переговоров, но США и Франция отказались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Поэтому сейчас на Западе не могут "кричать", что не все опции были исчерпаны или это "агрессия на пустом месте", добавила Захарова. "Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с (главой МИД России Сергеем) Лавровым, будет разговаривать с (главой Минобороны РФ Сергеем) Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести", - резюмировала она.Впервые ставшее уже крылатым выражение про Шойгу и Лаврова в 2018 году в интервью РИА Новости употребил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Так он ответил на вопрос о возможной реакции Москвы на случай окончательного выхода США из ДРСМД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/natsionalizm-1777846025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире