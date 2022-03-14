00:36 14.03.2022 (обновлено: 00:37 14.03.2022)
Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине
Пресс-секретарь МИД России Захарова: Москва до последнего призывала к диалогу по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия до последнего предлагала решить кризис на Украине путем переговоров, но США и Франция отказались, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"До 22-23 февраля МИД России был нацелен на переговоры. Не отдельное ведомство - это позиция страны... МИД готов к ведению переговоров. Отказались - США и Франция. США, как главный, так сказать "по тарелочкам", что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция - как посредник. Они отказались, это была их инициатива, они это сделали сами", - сказала она в эфире "России 1" в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Поэтому сейчас на Западе не могут "кричать", что не все опции были исчерпаны или это "агрессия на пустом месте", добавила Захарова. "Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с (главой МИД России Сергеем) Лавровым, будет разговаривать с (главой Минобороны РФ Сергеем) Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести", - резюмировала она.
Впервые ставшее уже крылатым выражение про Шойгу и Лаврова в 2018 году в интервью РИА Новости употребил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Так он ответил на вопрос о возможной реакции Москвы на случай окончательного выхода США из ДРСМД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.