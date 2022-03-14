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ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/detsad-1778012299.html
ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР
ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР
Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:00
2022-03-14T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (военные формирования Украины) обстреляли детсад в Ясиноватой. В результате обстрела пострадало здание детского сада № 6 "Журавушка" в микрорайоне Зорька", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/bolnitsa-1778016053.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
11:00 14.03.2022 (обновлено: 11:17 14.03.2022)
 
ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР

ДНР: украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"ВФУ (военные формирования Украины) обстреляли детсад в Ясиноватой. В результате обстрела пострадало здание детского сада № 6 "Журавушка" в микрорайоне Зорька", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Помещение регистратуры в городской больнице в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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