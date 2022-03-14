https://ria.ru/20220314/detsad-1778012299.html

ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР

ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой в ДНР

Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:00

2022-03-14T11:00

2022-03-14T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (военные формирования Украины) обстреляли детсад в Ясиноватой. В результате обстрела пострадало здание детского сада № 6 "Журавушка" в микрорайоне Зорька", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/bolnitsa-1778016053.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины