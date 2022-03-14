https://ria.ru/20220314/detali-1777986995.html

Заммэра Москвы рассказал, чем можно заменить импортные детали на заводах

Заммэра Москвы рассказал, чем можно заменить импортные детали на заводах - РИА Новости, 14.03.2022

Заммэра Москвы рассказал, чем можно заменить импортные детали на заводах

Импортные детали на московских заводах смогут заменить аналогами, распечатанными на 3D-принтерах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:23

2022-03-14T08:23

2022-03-14T08:23

москва

экономика

цниитмаш

технологии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Импортные детали на московских заводах смогут заменить аналогами, распечатанными на 3D-принтерах, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, на столичных промышленных производствах используются детали и материалы в том числе иностранного производства, но операторами этих линий, на которых используются импортные компоненты, являются российские специалисты, которые уже не первый год работают с этой техникой."В данный момент город начал оказывать предприятиям поддержку для получения информации о различных комплектующих российского производства. Важно, что в Москве есть производители, которые на 3D-принтерах могут в прямом смысле распечатать некоторые детали", - рассказал Ефимов, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции на московские заводы и используют ли они импортное оборудование.По его словам, например, ЦНИИТМАШ разрабатывает и производит 3D-принтеры для работы с металлическими порошками. Компанией также разработаны криогенные стали, материалы для газовых турбин и водородной энергетики."Кроме того, компания SIU System может помочь промышленным предприятиям заменить вышедшую из строя деталь на аналог, который был напечатан на 3D-принтере из пластика, полимера, полиамида, керамики, металла", - отметил заммэра.Он добавил, что многие столичные производители уже давно перешли на российское сырье. "Так, один из заводов по производству конвейерного оборудования делает свою продукцию полностью из отечественных компонентов, тем самым компания перестала быть зависима от зарубежных поставок. Сегодня практически все московские предприятия либо уже провели модернизацию своих мощностей, либо имеют планы по внедрению технологий автоматизации и цифровизации в производственные процессы", - сказал Ефимов.По его словам, для тех, кому необходима помощь в этом процессе, в Москве в 2020 году был создан реестр IT-решений. На сегодняшний день в "Банке технологий" представлено 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на производстве, из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения."Недавно в реестре появился российский разработчик программной платформы, которая позволяет обеспечить процесс импортозамещения в сфере IT. Разработка позволит столичным промышленникам перейти с операционной системы Windows на альтернативную программную платформу от российских разработчиков", - рассказал Ефимов.Он добавил, что предприятия города даже могут получить финансовую поддержку для использования решений из перечня. С прошлого года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал предоставлять средства в размере от 1 до 300 миллионов рублей для внедрения на предприятии решений в сфере IT, в том числе из "Банка технологий". Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое, отметил заммэра.

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html

https://ria.ru/20220314/platezhi-1777973735.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777959771.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, экономика, цниитмаш, технологии