https://ria.ru/20220314/davlenie-1777981192.html

Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением

Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением - РИА Новости, 14.03.2022

Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T05:37

2022-03-14T05:37

2022-03-14T05:51

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики.В своем Twitter бизнесмен предложил своим подписчикам поразмыслить о том, какой будет инфляция в следующие несколько лет.В качестве доказательства он приложил статью газеты Financial Times, датированную 3 марта, в которой говорится, что цены на товары выросли до самого высокого уровня с 2008 года "из-за опасений" по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/mask-1777607751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша