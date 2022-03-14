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Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением
Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением - РИА Новости, 14.03.2022
Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:37
2022-03-14T05:51
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики.В своем Twitter бизнесмен предложил своим подписчикам поразмыслить о том, какой будет инфляция в следующие несколько лет.В качестве доказательства он приложил статью газеты Financial Times, датированную 3 марта, в которой говорится, что цены на товары выросли до самого высокого уровня с 2008 года "из-за опасений" по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации на Украине.
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в мире, сша
05:37 14.03.2022 (обновлено: 05:51 14.03.2022)
 
Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением

Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись со значительным инфляционным давлением в сфере сырья

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики.
В своем Twitter бизнесмен предложил своим подписчикам поразмыслить о том, какой будет инфляция в следующие несколько лет.
"Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни", - добавил Маск.
В качестве доказательства он приложил статью газеты Financial Times, датированную 3 марта, в которой говорится, что цены на товары выросли до самого высокого уровня с 2008 года "из-за опасений" по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации на Украине.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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