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Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением
Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением - РИА Новости, 14.03.2022
Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:37
2022-03-14T05:37
2022-03-14T05:51
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики.В своем Twitter бизнесмен предложил своим подписчикам поразмыслить о том, какой будет инфляция в следующие несколько лет.В качестве доказательства он приложил статью газеты Financial Times, датированную 3 марта, в которой говорится, что цены на товары выросли до самого высокого уровня с 2008 года "из-за опасений" по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
05:37 14.03.2022 (обновлено: 05:51 14.03.2022)
Маск заявил, что SpaceX столкнулась со значительным инфляционным давлением
Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись со значительным инфляционным давлением в сфере сырья