https://ria.ru/20220314/danone-1778090197.html

"Danone Россия" не будет останавливать производство

"Danone Россия" не будет останавливать производство - РИА Новости, 14.03.2022

"Danone Россия" не будет останавливать производство

Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия". РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:39

2022-03-14T15:39

2022-03-14T15:39

экономика

россия

danone

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия"."Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания", - сказали в компании.Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль".

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, danone