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"Danone Россия" не будет останавливать производство - РИА Новости, 14.03.2022
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"Danone Россия" не будет останавливать производство
"Danone Россия" не будет останавливать производство - РИА Новости, 14.03.2022
"Danone Россия" не будет останавливать производство
Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:39
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экономика
россия
danone
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия"."Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания", - сказали в компании.Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль".
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экономика, россия, danone
15:39 14.03.2022
 
"Danone Россия" не будет останавливать производство

Французская компания Danone не планирует уходить из России

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия".
"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания", - сказали в компании.
Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.
Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль".
 
ЭкономикаРоссияDanone
 
 
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