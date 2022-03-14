https://ria.ru/20220314/danone-1778090197.html
"Danone Россия" не будет останавливать производство
"Danone Россия" не будет останавливать производство - РИА Новости, 14.03.2022
"Danone Россия" не будет останавливать производство
Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:39
2022-03-14T15:39
2022-03-14T15:39
экономика
россия
danone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/28/1557482887_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_27533d93a12115bd7e506af670c66718.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия"."Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания", - сказали в компании.Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/28/1557482887_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_c7fceceab9b3a5f461361b66bd37a0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, danone
"Danone Россия" не будет останавливать производство
Французская компания Danone не планирует уходить из России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Danone Россия".
"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone
в России
на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания", - сказали в компании.
Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.
Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль".