https://ria.ru/20220314/dannye-1778033032.html

Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг - РИА Новости, 14.03.2022

Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:24

2022-03-14T12:24

2022-03-14T12:24

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

российский фондовый рынок

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства."Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/tsb-1778020345.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, российский фондовый рынок