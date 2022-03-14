https://ria.ru/20220314/dannye-1778033032.html
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг - РИА Новости, 14.03.2022
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг
Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:24
2022-03-14T12:24
2022-03-14T12:24
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
российский фондовый рынок
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства."Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/tsb-1778020345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, российский фондовый рынок
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг
Раскрытие данных о выпуске ценных бумаг ограничили для защиты участников фондового рынка