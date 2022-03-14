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Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг - РИА Новости, 14.03.2022
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Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг - РИА Новости, 14.03.2022
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг
Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:24
2022-03-14T12:24
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
российский фондовый рынок
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства."Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, российский фондовый рынок
12:24 14.03.2022
 
Правительство ограничило раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

Раскрытие данных о выпуске ценных бумаг ограничили для защиты участников фондового рынка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание правительства РФ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства.
"Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:36Сказано в эфире
Экономист рассказал, зачем ЦБ менять порядок расчета курса доллара к рублю
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФроссийский фондовый рынок
 
 
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