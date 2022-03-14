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ВСУ заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/bolnitsa-1778016053.html
ВСУ заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске
ВСУ заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске
Украинские войска в городе Дзержинске заняли этаж детского отделения больницы, в подвале размещают боеприпасы, в здании еще остаются дети, сообщает штаб... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:16
2022-03-14T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в городе Дзержинске заняли этаж детского отделения больницы, в подвале размещают боеприпасы, в здании еще остаются дети, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Националисты продолжают занимать больницы на территории захваченных городов. В Дзержинске украинские боевики заняли 5-й этаж детского отделения Центральной городской больницы. Отмечается, что боеприпасы размещаются в подвальных помещениях", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что в больнице остались дети, родители пытаются их забрать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, украина
11:16 14.03.2022 (обновлено: 11:50 14.03.2022)
 
ВСУ заняли этаж детского отделения больницы в Дзержинске

Штаб ДНР: в больнице в Дзержинске, которую заняли украинские войска, остаются дети

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомещение регистратуры в городской больнице в Донбассе
Помещение регистратуры в городской больнице в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Помещение регистратуры в городской больнице в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в городе Дзержинске заняли этаж детского отделения больницы, в подвале размещают боеприпасы, в здании еще остаются дети, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Националисты продолжают занимать больницы на территории захваченных городов. В Дзержинске украинские боевики заняли 5-й этаж детского отделения Центральной городской больницы. Отмечается, что боеприпасы размещаются в подвальных помещениях", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что в больнице остались дети, родители пытаются их забрать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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