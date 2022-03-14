https://ria.ru/20220314/boepripasy-1778144545.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"

ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов" - РИА Новости, 14.03.2022

ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"

Российские Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода "Антонов", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:29

2022-03-14T19:29

2022-03-14T21:17

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода "Антонов", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности они нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате из строя вышли узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о высокоточных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины Вечерний брифинг Минобороны РФ 14 марта 2022 удар высокоточный Украина военный 2022-03-14T19:29 true PT2M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, в мире