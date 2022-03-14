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ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов" - РИА Новости, 14.03.2022
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ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"
ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов" - РИА Новости, 14.03.2022
ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"
Российские Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода "Антонов", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:29
2022-03-14T21:17
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода "Антонов", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности они нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате из строя вышли узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Минобороны РФ о высокоточных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины
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украина, россия, в мире
19:29 14.03.2022 (обновлено: 21:17 14.03.2022)
 
ВС России уничтожили склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"

Минобороны: ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов"

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода "Антонов", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности они нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате из строя вышли узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь.
"На территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск", — сказал представитель ведомства.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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