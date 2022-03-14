https://ria.ru/20220314/bespilotniki-1777998210.html
ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь
ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь - РИА Новости, 14.03.2022
ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь
Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:54
2022-03-14T09:54
2022-03-14T10:03
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2", - сказал он журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины
09:54 14.03.2022 (обновлено: 10:03 14.03.2022)
ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь
Российские авиация и ПВО сбили четыре украинских беспилотника за ночь