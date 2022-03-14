https://ria.ru/20220314/bespilotniki-1777998210.html

ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь

ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь - РИА Новости, 14.03.2022

ВС России сбили четыре украинских беспилотника за ночь

Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:54

2022-03-14T09:54

2022-03-14T10:03

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь сбили еще четыре беспилотника украинских войск, в том числе импортированный из Турции Bayraktar, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один Bayraktar TB-2", - сказал он журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины