https://ria.ru/20220314/bespilotnik-1778163345.html

В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник

В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник - РИА Новости, 14.03.2022

В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник

Житель Румынии нашел у себя во дворе неопознанный беспилотник и сообщил об этом в полицию, дело было передано в прокуратуру уезда Клуж, проводится проверка по... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:38

2022-03-14T21:38

2022-03-14T21:39

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румыния

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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Житель Румынии нашел у себя во дворе неопознанный беспилотник и сообщил об этом в полицию, дело было передано в прокуратуру уезда Клуж, проводится проверка по факту неавторизированного полета."Полицейские 6-го отдела Нэсэудской сельской полиции получили сообщение от мужчины из коммуны Думитра о том, что он обнаружил рядом с домом небольшую модель беспилотного летательного аппарата", - сообщила пресс-служба уездной полиции.Сотрудники полиции начали уголовное расследование из-за факта неавторизированного полета. В комментарии изданию Libertatea полиция сообщила, что не может точно определить военный это беспилотник или нет, на нем не было опознавательных знаков. Также неизвестно, была ли у беспилотника до падения при себе камера. Он упал примерно в 100 километрах от границы Украины. Дело было передано прокуратуре при Апелляционном суде уезда Клуж.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу, 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии Загреба, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Также сообщалось об извлечении "черного ящика", записи которого предстоит расшифровать. Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что фрагменты БПЛА несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, добавив, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО. Президент страны в понедельник потребовал от правительства срочно выделить средства для усиления ПВО.

https://ria.ru/20220314/bomba-1778032925.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния