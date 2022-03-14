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В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник - РИА Новости, 14.03.2022
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В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник
В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник - РИА Новости, 14.03.2022
В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник
Житель Румынии нашел у себя во дворе неопознанный беспилотник и сообщил об этом в полицию, дело было передано в прокуратуру уезда Клуж, проводится проверка по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:38
2022-03-14T21:39
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Житель Румынии нашел у себя во дворе неопознанный беспилотник и сообщил об этом в полицию, дело было передано в прокуратуру уезда Клуж, проводится проверка по факту неавторизированного полета."Полицейские 6-го отдела Нэсэудской сельской полиции получили сообщение от мужчины из коммуны Думитра о том, что он обнаружил рядом с домом небольшую модель беспилотного летательного аппарата", - сообщила пресс-служба уездной полиции.Сотрудники полиции начали уголовное расследование из-за факта неавторизированного полета. В комментарии изданию Libertatea полиция сообщила, что не может точно определить военный это беспилотник или нет, на нем не было опознавательных знаков. Также неизвестно, была ли у беспилотника до падения при себе камера. Он упал примерно в 100 километрах от границы Украины. Дело было передано прокуратуре при Апелляционном суде уезда Клуж.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу, 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии Загреба, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Также сообщалось об извлечении "черного ящика", записи которого предстоит расшифровать. Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что фрагменты БПЛА несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, добавив, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО. Президент страны в понедельник потребовал от правительства срочно выделить средства для усиления ПВО.
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в мире, румыния
21:38 14.03.2022 (обновлено: 21:39 14.03.2022)
 
В Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник

Во дворе дома в Румынии в 100 километрах от границы с Украиной упал беспилотник

© Depositphotos / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Житель Румынии нашел у себя во дворе неопознанный беспилотник и сообщил об этом в полицию, дело было передано в прокуратуру уезда Клуж, проводится проверка по факту неавторизированного полета.
"Полицейские 6-го отдела Нэсэудской сельской полиции получили сообщение от мужчины из коммуны Думитра о том, что он обнаружил рядом с домом небольшую модель беспилотного летательного аппарата", - сообщила пресс-служба уездной полиции.
Сотрудники полиции начали уголовное расследование из-за факта неавторизированного полета. В комментарии изданию Libertatea полиция сообщила, что не может точно определить военный это беспилотник или нет, на нем не было опознавательных знаков. Также неизвестно, была ли у беспилотника до падения при себе камера. Он упал примерно в 100 километрах от границы Украины. Дело было передано прокуратуре при Апелляционном суде уезда Клуж.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу, 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии Загреба, раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Также сообщалось об извлечении "черного ящика", записи которого предстоит расшифровать. Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что фрагменты БПЛА несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, добавив, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО. Президент страны в понедельник потребовал от правительства срочно выделить средства для усиления ПВО.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 12:24
В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии
 
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