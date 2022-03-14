https://ria.ru/20220314/benzin-1778104917.html

Американцев предупредили о "ракетном" росте цен на бензин

Американцев предупредили о "ракетном" росте цен на бензин - РИА Новости, 14.03.2022

Американцев предупредили о "ракетном" росте цен на бензин

В последние недели в США стремительно растут цены на бензин, в ближайшие месяцы ситуация не изменится в лучшую сторону, а лишь усугубится, говорится в сюжете... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:24

2022-03-14T16:24

2022-03-14T17:11

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В последние недели в США стремительно растут цены на бензин, в ближайшие месяцы ситуация не изменится в лучшую сторону, а лишь усугубится, говорится в сюжете NBC.Корреспондент опросила несколько водителей на автозаправках. По словам одного из автомобилистов, за последние два месяца расходы, чтобы заполнить бак, выросли в несколько раз: вместо 40 долларов теперь приходится выкладывать трехзначные суммы.В среднем по стране бензин стоит 4,3 доллара за галлон (около 480 рублей за 3,75 литра). Из-за резкого подорожания топлива сервисы такси стали брать дополнительную плату."Рост будет продолжаться как минимум два месяца", — спрогнозировал аналитик Закари Крокетт.По его словам, водители, занимающиеся извозом, сейчас вынуждены работать ради минимальной зарплаты. Губернаторы нескольких штатов предложили на время отменить местные налоги на топливо, чтобы частично компенсировать подорожание.В материале отмечается, что владельцам заправок невыгодно подорожание нефти, так как люди стараются меньше ездить на автомобилях, а все надежды на прибыль сводятся к наценке за продажу снеков и напитков в магазинах при АЗС."Как говорит большинство экспертов, нам следует ожидать, что это продлится как минимум несколько месяцев. В этой отрасли есть расхожая фраза, что цены на бензин взлетают ракетой, а опускаются перышком", — заключил Крокетт.В последние недели на фоне подорожания биржевых цен на нефть в США выросла стоимость топлива на АЗС. Кроме того, на днях США и Британия объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. Помимо прочего, Вашингтон запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа. Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада.

https://ria.ru/20220313/bayden-1777932864.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, сша