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Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в России и Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2022
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Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в России и Белоруссии
Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в России и Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2022
Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в России и Белоруссии
Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:55
2022-03-14T14:55
экономика
белоруссия
bayer
россия
украина
германия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения, сообщается на сайте компании."В ответ на проведение военной спецоперации РФ на Украине компания Bayer прекратила все расходы в России и Белоруссии, не связанные с поставками основных товаров из области здравоохранения и сельского хозяйства. Это включает в себя приостановку рекламной деятельности, инвестирования проектов и отказ от новых деловых предложений", - сообщает Bayer.Кроме того, компания добавляет, что она уже предоставила необходимые сельскохозяйственные материалы фермерам в России на 2022 год, чтобы снизить дополнительное давление на глобальную продовольственную систему. А также, что концерн будет внимательно следить за политической ситуацией и примет решение о поставках на 2023 и последующие годы позднее, в зависимости от развития событий.Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
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экономика, белоруссия, bayer, россия, украина, германия
14:55 14.03.2022
 
Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в России и Белоруссии

Немецкий концерн Bayer AG приостанавливает рекламу и инвестиции в России и Белоруссии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения, сообщается на сайте компании.
"В ответ на проведение военной спецоперации РФ на Украине компания Bayer прекратила все расходы в России и Белоруссии, не связанные с поставками основных товаров из области здравоохранения и сельского хозяйства. Это включает в себя приостановку рекламной деятельности, инвестирования проектов и отказ от новых деловых предложений", - сообщает Bayer.
Кроме того, компания добавляет, что она уже предоставила необходимые сельскохозяйственные материалы фермерам в России на 2022 год, чтобы снизить дополнительное давление на глобальную продовольственную систему. А также, что концерн будет внимательно следить за политической ситуацией и примет решение о поставках на 2023 и последующие годы позднее, в зависимости от развития событий.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
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