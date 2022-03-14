https://ria.ru/20220314/azurair-1778073727.html

Azur Air запустила рейсы в Стамбул на зарегистрированных в России Boeing

Azur Air запустила рейсы в Стамбул на зарегистрированных в России Boeing - РИА Новости, 14.03.2022

Azur Air запустила рейсы в Стамбул на зарегистрированных в России Boeing

Российская авиакомпания Azur air запустила рейсы в Стамбул из Москвы на зарегистрированных в РФ самолетах Boeing, сообщает перевозчик. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:34

2022-03-14T14:34

2022-03-14T14:37

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azur air

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air запустила рейсы в Стамбул из Москвы на зарегистрированных в РФ самолетах Boeing, сообщает перевозчик."Авиакомпания Azur air запустила прямые рейсы в Стамбул из Москвы. Программа полетов стартовала 13 марта и запланирована до конца зимнего расписания. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность выполнения этих рейсов и в летнем сезоне", - говорится в сообщении."Рейсы выполняются на самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России. Это позволит авиакомпании выполнить программу полетов в запланированном объеме. Кроме того, эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом", - добавляет компания.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий, помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения: аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html

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Ольга Маркова

экономика, москва, россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, boeing 767, туризм, туристы, новости - туризм