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Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля
Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:34
2022-03-14T05:34
общество
россия
авто
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Мыть автомобиль каждые два дня не стоит, однако раз в полтора месяца точно следует пройтись с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове, указывают в компании. "Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто", - советуют эксперты.В компании рекомендуют не экономить на масле — лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, поскольку стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла. При этом замену масла нужно проводить чаще регламента — в России это каждые 7-10 тысяч километров пробега. Если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, если же в городе с пробками — раз в 5-7 тысяч километров пробега.Наконец, стоит своевременно проводить технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок, а выполнять диагностику ходовой части следует хотя бы раз в 6 месяцев - это поможет предотвратить серьезную поломку.
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общество, россия, авто
05:34 14.03.2022
 
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля

Специалисты "СберАвто" заявили, что качественное топливо поможет продлить жизнь автомобиля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобили
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"Старайтесь заправляться только на проверенных АЗС. Из-за некачественного топлива автомобиль может потерять в динамике, не запуститься в мороз, также некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Кроме того, обязательно сверяйтесь с типом топлива. У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива (в основном это указано на лючке бензобака). Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95 бензине, 92 — плохая идея", - говорят специалисты.
Мыть автомобиль каждые два дня не стоит, однако раз в полтора месяца точно следует пройтись с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове, указывают в компании. "Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто", - советуют эксперты.
В компании рекомендуют не экономить на масле — лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, поскольку стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла. При этом замену масла нужно проводить чаще регламента — в России это каждые 7-10 тысяч километров пробега. Если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, если же в городе с пробками — раз в 5-7 тысяч километров пробега.
Наконец, стоит своевременно проводить технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок, а выполнять диагностику ходовой части следует хотя бы раз в 6 месяцев - это поможет предотвратить серьезную поломку.
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