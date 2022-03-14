https://ria.ru/20220314/avtomobil-1777981052.html
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля
Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:34
2022-03-14T05:34
2022-03-14T05:34
общество
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746144165_107:0:2936:1591_1920x0_80_0_0_c2f5e55688d3eed9552a9f9ad6807198.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Мыть автомобиль каждые два дня не стоит, однако раз в полтора месяца точно следует пройтись с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове, указывают в компании. "Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто", - советуют эксперты.В компании рекомендуют не экономить на масле — лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, поскольку стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла. При этом замену масла нужно проводить чаще регламента — в России это каждые 7-10 тысяч километров пробега. Если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, если же в городе с пробками — раз в 5-7 тысяч километров пробега.Наконец, стоит своевременно проводить технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок, а выполнять диагностику ходовой части следует хотя бы раз в 6 месяцев - это поможет предотвратить серьезную поломку.
https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746144165_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_40ad8c30020ff0f81b4a19803d2ae832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авто
Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля
Специалисты "СберАвто" заявили, что качественное топливо поможет продлить жизнь автомобиля
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"Старайтесь заправляться только на проверенных АЗС. Из-за некачественного топлива автомобиль может потерять в динамике, не запуститься в мороз, также некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Кроме того, обязательно сверяйтесь с типом топлива. У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива (в основном это указано на лючке бензобака). Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95 бензине, 92 — плохая идея", - говорят специалисты.
Мыть автомобиль каждые два дня не стоит, однако раз в полтора месяца точно следует пройтись с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове, указывают в компании. "Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто", - советуют эксперты.
В компании рекомендуют не экономить на масле — лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, поскольку стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла. При этом замену масла нужно проводить чаще регламента — в России
это каждые 7-10 тысяч километров пробега. Если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, если же в городе с пробками — раз в 5-7 тысяч километров пробега.
Наконец, стоит своевременно проводить технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок, а выполнять диагностику ходовой части следует хотя бы раз в 6 месяцев - это поможет предотвратить серьезную поломку.