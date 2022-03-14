https://ria.ru/20220314/avtomobil-1777981052.html

Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля

Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля - РИА Новости, 14.03.2022

Эксперты рассказали, как продлить жизнь автомобиля

Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T05:34

2022-03-14T05:34

2022-03-14T05:34

общество

россия

авто

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россиянам, которые хотят продлить жизнь своему автомобилю, стоит заправляться только на проверенных АЗС, регулярно мыть машину и избегать лишнего ремонта, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Мыть автомобиль каждые два дня не стоит, однако раз в полтора месяца точно следует пройтись с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове, указывают в компании. "Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и разбирать автомобиль. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто", - советуют эксперты.В компании рекомендуют не экономить на масле — лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, поскольку стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла. При этом замену масла нужно проводить чаще регламента — в России это каждые 7-10 тысяч километров пробега. Если авто чаще эксплуатируется на трассе, где нет пробок, лучше менять масло раз в 10 тысяч километров, если же в городе с пробками — раз в 5-7 тысяч километров пробега.Наконец, стоит своевременно проводить технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок, а выполнять диагностику ходовой части следует хотя бы раз в 6 месяцев - это поможет предотвратить серьезную поломку.

https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, авто