Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/aviatsiya-1778150809.html
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск - РИА Новости, 14.03.2022
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск
Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:01
2022-03-14T20:02
безопасность
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777596130_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_b154c4c01363ef687809b7b82b14d5a9.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777596130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf22bf9b5cee0e594e822856d8edc051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
20:01 14.03.2022 (обновлено: 20:02 14.03.2022)
 
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск

Минобороны: российская авиация 14 марта уничтожила 86 объектов войск Украины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника ВСУ в частном секторе Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала