https://ria.ru/20220314/aviatsiya-1778150809.html

Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск

Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск - РИА Новости, 14.03.2022

Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск

Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:01

2022-03-14T20:01

2022-03-14T20:02

безопасность

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков