https://ria.ru/20220314/aviatsiya-1778150809.html
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск - РИА Новости, 14.03.2022
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск
Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:01
2022-03-14T20:01
2022-03-14T20:02
безопасность
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки поразили 86 объектов войск Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
20:01 14.03.2022 (обновлено: 20:02 14.03.2022)
Российская авиация уничтожила 86 объектов украинских войск
Минобороны: российская авиация 14 марта уничтожила 86 объектов войск Украины