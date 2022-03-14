https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778136782.html

Басурин предупредил об опасности химической катастрофы в Авдеевке

Басурин предупредил об опасности химической катастрофы в Авдеевке - РИА Новости, 14.03.2022

Басурин предупредил об опасности химической катастрофы в Авдеевке

Если не устранить инцидент на коксохимическом заводе в Авдеевке, возможна химическая катастрофа, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:55

2022-03-14T18:55

2022-03-14T18:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

авдеевка

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Если не устранить инцидент на коксохимическом заводе в Авдеевке, возможна химическая катастрофа, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на заводе."Даже вот возьмите этот вчерашний случай с Авдеевкой. Это же реально может быть большая экологическая катастрофа, химическая катастрофа. Если из резервуаров бензол выльется на землю, мало не покажется всем, не только в Донецке, Ясиноватой и Макеевке. В той же Авдеевке, а если ветер понесет куда-то в другую сторону, то он (бензол) очень летучий, вдыхание будет поражать легкие", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html

https://ria.ru/20220228/diversii-1775665146.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, авдеевка, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр