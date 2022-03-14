https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778008859.html

Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР

Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР

Украинские военные блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой народной республике, сообщает Народная... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:44

2022-03-14T10:44

2022-03-14T11:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

авдеевский коксохимический завод

украина

правый сектор

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские военные блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой народной республике, сообщает Народная милиция ДНР."На Донецком направлении по указанию командующего ООС (операции объединенных сил – ред.) генерал-лейтенанта Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате, на территории начался пожар. Тушение пожара затруднено в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб подразделениями "Правого сектора"* (запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригады", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220224/mariupol-1774692507.html

https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html

https://ria.ru/20220311/vzryv-1777722018.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод, украина, правый сектор, ситуация в днр и лнр