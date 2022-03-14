Рейтинг@Mail.ru
Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778008859.html
Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР
Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР
Украинские военные блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой народной республике, сообщает Народная... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:44
2022-03-14T11:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
авдеевский коксохимический завод
украина
правый сектор
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756559930_0:237:2972:1909_1920x0_80_0_0_17091dfd15c7616e3b9bdbb4fdcf61e0.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские военные блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой народной республике, сообщает Народная милиция ДНР."На Донецком направлении по указанию командующего ООС (операции объединенных сил – ред.) генерал-лейтенанта Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате, на территории начался пожар. Тушение пожара затруднено в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб подразделениями "Правого сектора"* (запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригады", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20220224/mariupol-1774692507.html
https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778002888.html
https://ria.ru/20220311/vzryv-1777722018.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756559930_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_b85586ecb207039de075fabef22dc8ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод, украина, правый сектор, ситуация в днр и лнр
10:44 14.03.2022 (обновлено: 11:01 14.03.2022)
 
Украина не пускает пожарных к Авдеевскому коксохиму, заявили в ДНР

В ДНР обвинили Украину в блокировании подъезда экстренных служб к Авдеевскому коксохиму

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы в Донецке
Автомобиль пожарной службы в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль пожарной службы в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские военные блокируют подъезд экстренных служб для тушения пожара на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой народной республике, сообщает Народная милиция ДНР.
"На Донецком направлении по указанию командующего ООС (операции объединенных сил – ред.) генерал-лейтенанта Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате, на территории начался пожар. Тушение пожара затруднено в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб подразделениями "Правого сектора"* (запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригады", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 11:18
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Атака на Авдеевский коксохим может привести к катастрофе, заявил Пушилин
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
* Запрещенная в России организация
Физико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харькове боевики теробороны взорвали корпус Физико-технического института
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевский коксохимический заводУкраинаПравый секторСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала