10:17 14.03.2022 (обновлено: 11:22 14.03.2022)
Атака на Авдеевский коксохим может привести к катастрофе, заявил Пушилин
Пушилин: атака украинских нацбатов на Авдеевский коксохим может привести к катастрофе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвдеевский коксохимический завод
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Авдеевский коксохимический завод
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Атака украинских войск на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается последствий, то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду — последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника", — сказал он.
Отступающие боевики нацбатальонов 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, сообщил ранее источник в российском Минобороны. На предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты. Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно, более того, по данным Народной милиции ДНР, украинские силовики блокируют подъезд к объекту экстренным службам.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям изучить обстоятельства ЧП. В пресс-релизе ведомство написало, что сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.