В Кремле назвали обстрел Донецка "Точкой-У" атакой на гражданское население
Песков назвал обстрел Донецка "Точкой-У" в понедельник атакой на гражданское население
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре Донецка
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре Донецка
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане, это атака на гражданское население, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". В результате ракетного удара, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Народная милиция ДНР заявила, что расценивает это как теракт, совершенный в целях геноцида.
"Безусловно, это атака на гражданское население", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эту атаку терактом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.