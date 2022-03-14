https://ria.ru/20220314/ataka-1778071342.html

В Кремле назвали обстрел Донецка "Точкой-У" атакой на гражданское население

В Кремле назвали обстрел Донецка "Точкой-У" атакой на гражданское население - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле назвали обстрел Донецка "Точкой-У" атакой на гражданское население

Обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане, это атака на гражданское население, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:29

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778064317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd1e0e8ab594633c9a6caf7317640b95.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Обстрел в Донецке, в результате которого погибли и были ранены мирные граждане, это атака на гражданское население, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". В результате ракетного удара, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Народная милиция ДНР заявила, что расценивает это как теракт, совершенный в целях геноцида."Безусловно, это атака на гражданское население", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эту атаку терактом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778067209.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия