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ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
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ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию
ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию - РИА Новости, 14.03.2022
ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию
Поставки на российский рынок продукции компании с острова Тайвань ASUS, занимающейся производством компьютерной техники, практически остановились в связи с... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:02
2022-03-14T17:10
владимир путин
михаил федоров
донецкая народная республика
россия
тайвань
apple
вооруженные силы рф
asustek computer, inc.
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Поставки на российский рынок продукции компании с острова Тайвань ASUS, занимающейся производством компьютерной техники, практически остановились в связи с возникшими в результате текущей ситуации на Украине проблемами с логистикой и платежными системами, говорится в сообщении компании.В понедельник центральное информационное агентство китайского Тайваня со ссылкой на слова министра экономики Ван Мэйхуа сообщило, что компания ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России."Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли", - говорится в сообщении.Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники ASUS приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции по демилитаризации Украины.О приостановке продаж в России ранее заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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владимир путин, михаил федоров, донецкая народная республика, россия, тайвань, apple, вооруженные силы рф, asustek computer, inc., экономика
17:02 14.03.2022 (обновлено: 17:10 14.03.2022)
 
ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию

ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию из-за проблем с логистикой

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНоутбуки фирмы ASUS
Ноутбуки фирмы ASUS - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ноутбуки фирмы ASUS
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Поставки на российский рынок продукции компании с острова Тайвань ASUS, занимающейся производством компьютерной техники, практически остановились в связи с возникшими в результате текущей ситуации на Украине проблемами с логистикой и платежными системами, говорится в сообщении компании.
В понедельник центральное информационное агентство китайского Тайваня со ссылкой на слова министра экономики Ван Мэйхуа сообщило, что компания ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России.
"Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники ASUS приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
О приостановке продаж в России ранее заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинМихаил ФедоровДонецкая Народная РеспубликаРоссияТайваньAppleВооруженные силы РФASUSTeK Computer, Inc.Экономика
 
 
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