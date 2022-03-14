https://ria.ru/20220314/asus-1778114426.html

ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию

ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

ASUS сообщила о практически остановившихся поставках в Россию

Поставки на российский рынок продукции компании с острова Тайвань ASUS, занимающейся производством компьютерной техники, практически остановились в связи с... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:02

2022-03-14T17:02

2022-03-14T17:10

владимир путин

михаил федоров

донецкая народная республика

россия

тайвань

apple

вооруженные силы рф

asustek computer, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_81ec5e4cf27afe1c987fe83287f0ea29.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Поставки на российский рынок продукции компании с острова Тайвань ASUS, занимающейся производством компьютерной техники, практически остановились в связи с возникшими в результате текущей ситуации на Украине проблемами с логистикой и платежными системами, говорится в сообщении компании.В понедельник центральное информационное агентство китайского Тайваня со ссылкой на слова министра экономики Ван Мэйхуа сообщило, что компания ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России."Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли", - говорится в сообщении.Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники ASUS приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции по демилитаризации Украины.О приостановке продаж в России ранее заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/bridgestone-1778029006.html

донецкая народная республика

россия

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, михаил федоров, донецкая народная республика, россия, тайвань, apple, вооруженные силы рф, asustek computer, inc., экономика