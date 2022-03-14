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В Тайване заявили, что ASUS рассмотрит эвакуацию работников из России
В Тайване заявили, что ASUS рассмотрит эвакуацию работников из России - РИА Новости, 14.03.2022
В Тайване заявили, что ASUS рассмотрит эвакуацию работников из России
Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России, заявила министр... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:43
2022-03-14T07:51
в мире
тайвань
россия
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России, заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, слова которой приводит Центральное информационное агентство острова."В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России", - заявила в понедельник Ван Мэйхуа, комментируя призывы украинской стороны к компании прекратить отношения с Россией.Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники ASUS приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции на Украине.О приостановке продаж в России ранее заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, тайвань, россия
06:43 14.03.2022 (обновлено: 07:51 14.03.2022)
 
В Тайване заявили, что ASUS рассмотрит эвакуацию работников из России

Министр экономики Тайваня Мэйхуа: ASUS рассмотрит возможность эвакуации бизнеса из России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНоутбуки фирмы ASUS
Ноутбуки фирмы ASUS - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ноутбуки фирмы ASUS
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России, заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, слова которой приводит Центральное информационное агентство острова.
"В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России", - заявила в понедельник Ван Мэйхуа, комментируя призывы украинской стороны к компании прекратить отношения с Россией.
Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал компанию-производителя компьютерной электроники ASUS приостановить отношения с Россией и деятельность в стране на фоне военной операции на Украине.
О приостановке продаж в России ранее заявили такие технологические компании, как Apple и Dell, а IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки в страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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