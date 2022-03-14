https://ria.ru/20220314/aes-1778017413.html
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 14.03.2022
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"
Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:23
2022-03-14T11:23
2022-03-14T11:27
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом"."По состоянию на 9.30 (10.30 мск - ред.) 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы выработки электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении "Энергоатома", опубликованном в Telegram-канале компании.В сообщении отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах установленных норм.
https://ria.ru/20220313/chaes-1777956784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, энергоатом, запорожская аэс, чернобыльская аэс, южно-украинская аэс, ровенская аэс, хмельницкая аэс
11:23 14.03.2022 (обновлено: 11:27 14.03.2022)
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"
"Энергоатом": показатели на украинских АЭС находятся в пределах нормы