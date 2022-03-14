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Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 14.03.2022
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Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 14.03.2022
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"
Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:23
2022-03-14T11:27
украина
в мире
энергоатом
запорожская аэс
чернобыльская аэс
южно-украинская аэс
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом"."По состоянию на 9.30 (10.30 мск - ред.) 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы выработки электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении "Энергоатома", опубликованном в Telegram-канале компании.В сообщении отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах установленных норм.
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украина, в мире, энергоатом, запорожская аэс, чернобыльская аэс, южно-украинская аэс, ровенская аэс, хмельницкая аэс
11:23 14.03.2022 (обновлено: 11:27 14.03.2022)
 
Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"

"Энергоатом": показатели на украинских АЭС находятся в пределах нормы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".
"По состоянию на 9.30 (10.30 мск - ред.) 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы выработки электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении "Энергоатома", опубликованном в Telegram-канале компании.
В сообщении отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах установленных норм.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 19:49
На Украине заявили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
 
УкраинаВ миреЭнергоатомЗапорожская АЭСЧернобыльская АЭСЮжно-Украинская АЭСРовенская АЭСХмельницкая АЭС
 
 
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