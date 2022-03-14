https://ria.ru/20220314/aes-1778017413.html

Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"

Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 14.03.2022

Все украинские АЭС работают стабильно, заявили в "Энергоатоме"

Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:23

2022-03-14T11:23

2022-03-14T11:27

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все украинские АЭС работают стабильно, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на них находится в пределах норм, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом"."По состоянию на 9.30 (10.30 мск - ред.) 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы выработки электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении "Энергоатома", опубликованном в Telegram-канале компании.В сообщении отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах установленных норм.

https://ria.ru/20220313/chaes-1777956784.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, энергоатом, запорожская аэс, чернобыльская аэс, южно-украинская аэс, ровенская аэс, хмельницкая аэс