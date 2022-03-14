https://ria.ru/20220314/aeroflot-1777986390.html

"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки

"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки - РИА Новости, 14.03.2022

"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки из-за задержки с получением разрешений, следует из релиза... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:16

2022-03-14T08:16

2022-03-14T10:14

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки из-за задержки с получением разрешений, следует из релиза перевозчика."Аэрофлот" информирует об изменении графика выполнения специальных рейсов для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки. Актуализация графика обусловлена задержкой в получении необходимых разрешений на выполнение заявленных международных рейсов", - говорится в сообщении.Рейс SU6898 из Шарм-эль-Шейха (Египет) планируется к выполнению 15 марта: вылет в 13.00, прилет в "Шереметьево" в 22.15. Рейс из Хургады (Египет) будет объединен с рейсом SU6898 из Шарм-эль-Шейха и выполнен по маршруту Шарм-эль-Шейх — Хургада — Москва ("Шереметьево"). Вылет рейса SU6898 из Хургады запланирован на 15 марта в 14.50, прилет в "Шереметьево" в 22.15. Рейс SU6266 из Коломбо (Шри-Ланка) планируется к выполнению 16 марта: вылет в 01.30, прилет в "Шереметьево" в 08:15.Кроме того, пассажиры "Аэрофлота", имеющие билеты "туда-обратно" из Мале (Мальдивы) с использованным полетным сегментом из РФ, будут оповещаться через автоматизированную систему сообщений "Аэрофлота" (по телефону, электронной почте, смс) о возможности перелета из Мале в Москву через Коломбо.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777718556.html

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Варвара Скокшина

коломбо, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), россия, египет, новости - туризм, туристы