https://ria.ru/20220314/aeroflot-1777986390.html
"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки
"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки - РИА Новости, 14.03.2022
"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки из-за задержки с получением разрешений, следует из релиза... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:16
2022-03-14T08:16
2022-03-14T10:14
коломбо
аэрофлот
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки из-за задержки с получением разрешений, следует из релиза перевозчика."Аэрофлот" информирует об изменении графика выполнения специальных рейсов для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки. Актуализация графика обусловлена задержкой в получении необходимых разрешений на выполнение заявленных международных рейсов", - говорится в сообщении.Рейс SU6898 из Шарм-эль-Шейха (Египет) планируется к выполнению 15 марта: вылет в 13.00, прилет в "Шереметьево" в 22.15. Рейс из Хургады (Египет) будет объединен с рейсом SU6898 из Шарм-эль-Шейха и выполнен по маршруту Шарм-эль-Шейх — Хургада — Москва ("Шереметьево"). Вылет рейса SU6898 из Хургады запланирован на 15 марта в 14.50, прилет в "Шереметьево" в 22.15. Рейс SU6266 из Коломбо (Шри-Ланка) планируется к выполнению 16 марта: вылет в 01.30, прилет в "Шереметьево" в 08:15.Кроме того, пассажиры "Аэрофлота", имеющие билеты "туда-обратно" из Мале (Мальдивы) с использованным полетным сегментом из РФ, будут оповещаться через автоматизированную систему сообщений "Аэрофлота" (по телефону, электронной почте, смс) о возможности перелета из Мале в Москву через Коломбо.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коломбо, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), россия, египет, новости - туризм, туристы
08:16 14.03.2022 (обновлено: 10:14 14.03.2022)
"Аэрофлот" скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки
График спецрейсов из Египта и Шри-Ланки скорректировали из-за задержки с разрешениями