https://ria.ru/20220314/abramovich-1778067042.html
В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ
В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ
Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:15
2022-03-14T14:15
2022-03-14T14:15
россия
евросоюз
роман абрамович
в мире
санкции
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают западные СМИ.Ранее газета Financial Times писала, что Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Абрамовича и еще 14 человек.По данным агентства Рейтер, которое ссылается на источники, неформальное решение о внесении Абрамовича в список санкций ЕС было принято в воскресенье. Официальное одобрение ожидается в понедельник, сообщает агентство.Ранее власти Соединенного Королевства ввели санкции против семи "российских олигархов", в том числе владельца "Челси" Абрамовича.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
https://ria.ru/20220314/avstraliya-1777980544.html
https://ria.ru/20220314/tate-1778019248.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778018050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, роман абрамович, в мире, санкции
В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ
Reuters: дипломаты ЕС согласились ввести санкции против российского бизнесмена Абрамовича
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают
западные СМИ.
Ранее газета Financial Times писала, что Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Абрамовича и еще 14 человек.
По данным агентства Рейтер, которое ссылается на источники, неформальное решение о внесении Абрамовича в список санкций ЕС было принято в воскресенье. Официальное одобрение ожидается в понедельник, сообщает агентство.
Ранее власти Соединенного Королевства ввели санкции против семи "российских олигархов", в том числе владельца "Челси" Абрамовича.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский
говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз
развязал "тотальную экономическую войну" против России
. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.