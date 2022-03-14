https://ria.ru/20220314/abramovich-1778067042.html

В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ

В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022

В Евросоюзе согласились ввести санкции против Абрамовича, сообщили СМИ

Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:15

2022-03-14T14:15

2022-03-14T14:15

россия

евросоюз

роман абрамович

в мире

санкции

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают западные СМИ.Ранее газета Financial Times писала, что Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Абрамовича и еще 14 человек.По данным агентства Рейтер, которое ссылается на источники, неформальное решение о внесении Абрамовича в список санкций ЕС было принято в воскресенье. Официальное одобрение ожидается в понедельник, сообщает агентство.Ранее власти Соединенного Королевства ввели санкции против семи "российских олигархов", в том числе владельца "Челси" Абрамовича.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

https://ria.ru/20220314/avstraliya-1777980544.html

https://ria.ru/20220314/tate-1778019248.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778018050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, роман абрамович, в мире, санкции