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В Крыму предположили, когда вопрос скифского золота решится окончательно
В Крыму предположили, когда вопрос скифского золота решится окончательно - РИА Новости, 13.03.2022
В Крыму предположили, когда вопрос скифского золота решится окончательно
Судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится после окончания специальной военной операции на Украине, коллекция вернется в Крым, сказал РИА... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:29
2022-03-13T10:39
республика крым
георгий мурадов
украина
ситуация вокруг коллекции скифского золота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится после окончания специальной военной операции на Украине, коллекция вернется в Крым, сказал РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение, 26 января она поступила в суд."Завершится спецоперация и решится вопрос со "скифским золотом". Если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию. Я исхожу из этого, что спецоперация решит массу вопросов – как она решила вопрос открытия Северо-Крымского канала, так она решит вопрос со "скифским золотом". Это комплексная операция. Я почти уверен, что с Украиной вопрос решится – вернется и "золото", - сказал Мурадов.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Директор Восточно-Крымского музея заповедника Татьяна Умрихина в комментарии РИА Новости сказала, что в случае передачи судом коллекции Украине вопрос о возвращении коллекции будет решаться между правительством России и правительством Украины."Думаю, что если поставлен вопрос денацификации и демилитаризации, то (после завершения спецоперации) будет создано правительство (Украины), которое сумеет это обеспечить. Тогда это решение будет действием настоящего юридического международного права, а не политическое решение", - сказала Умрихина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220128/krym-1769906580.html
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республика крым, георгий мурадов, украина, ситуация вокруг коллекции скифского золота
09:29 13.03.2022 (обновлено: 10:39 13.03.2022)
 
В Крыму предположили, когда вопрос скифского золота решится окончательно

Постпред Крыма Мурадов: вопрос скифского золота решится после спецоперации на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Судьба коллекции крымских музеев "скифское золото" решится после окончания специальной военной операции на Украине, коллекция вернется в Крым, сказал РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение, 26 января она поступила в суд.
"Завершится спецоперация и решится вопрос со "скифским золотом". Если (произойдет) денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию. Я исхожу из этого, что спецоперация решит массу вопросов – как она решила вопрос открытия Северо-Крымского канала, так она решит вопрос со "скифским золотом". Это комплексная операция. Я почти уверен, что с Украиной вопрос решится – вернется и "золото", - сказал Мурадов.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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Директор Восточно-Крымского музея заповедника Татьяна Умрихина в комментарии РИА Новости сказала, что в случае передачи судом коллекции Украине вопрос о возвращении коллекции будет решаться между правительством России и правительством Украины.
"Думаю, что если поставлен вопрос денацификации и демилитаризации, то (после завершения спецоперации) будет создано правительство (Украины), которое сумеет это обеспечить. Тогда это решение будет действием настоящего юридического международного права, а не политическое решение", - сказала Умрихина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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