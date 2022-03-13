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Решение по скифскому золоту отложат, считают в ОП Крыма
Решение по скифскому золоту отложат, считают в ОП Крыма - РИА Новости, 13.03.2022
Решение по скифскому золоту отложат, считают в ОП Крыма
Решение по возврату в Крым коллекции музеев "скифское золото" может быть отложено на неопределенное время, так как Нидерланды могут оставить коллекцию у себя,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:27
2022-03-13T09:29
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
центральный музей тавриды
нато
решение суда по скифскому золоту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Решение по возврату в Крым коллекции музеев "скифское золото" может быть отложено на неопределенное время, так как Нидерланды могут оставить коллекцию у себя, сказал РИА Новости руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение, 26 января она поступила в суд."Ее (коллекцию – ред.) возвращать нам никто не будет – это однозначно. Это ложится в русло общей политики НАТО, русофобии по всем направлениям", - сказал Форманчук в отношении предстоящего решения Верховного суда.По его мнению, суд может принять решение о передаче коллекции на Украину, но физически оставит ее в Нидерландах "до определенного момента"."Они ее не будут возвращать на территорию Украины. Решение будет принято в пользу Украины, но без возвращения физически коллекции в условиях, как они это называют, агрессии России. Формально коллекцию отдадут Украине, но оставят у себя. Эта проблема с точки зрения наших интересов останется отложенной на неопределенное время", - сказал Форманчук.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/skify-1581969864.html
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луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, центральный музей тавриды, нато, решение суда по скифскому золоту
09:27 13.03.2022 (обновлено: 09:29 13.03.2022)
 
Решение по скифскому золоту отложат, считают в ОП Крыма

Глава ОП Крыма Форманчук: решение по скифскому золоту отложат на неопределенное время

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкифское золото
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Решение по возврату в Крым коллекции музеев "скифское золото" может быть отложено на неопределенное время, так как Нидерланды могут оставить коллекцию у себя, сказал РИА Новости руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение, 26 января она поступила в суд.
"Ее (коллекцию – ред.) возвращать нам никто не будет – это однозначно. Это ложится в русло общей политики НАТО, русофобии по всем направлениям", - сказал Форманчук в отношении предстоящего решения Верховного суда.
По его мнению, суд может принять решение о передаче коллекции на Украину, но физически оставит ее в Нидерландах "до определенного момента".
"Они ее не будут возвращать на территорию Украины. Решение будет принято в пользу Украины, но без возвращения физически коллекции в условиях, как они это называют, агрессии России. Формально коллекцию отдадут Украине, но оставят у себя. Эта проблема с точки зрения наших интересов останется отложенной на неопределенное время", - сказал Форманчук.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:41Сказано в эфире
"Не более того". Юрист о новом повороте в деле о крымском золоте скифовАпелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Киева об отводе одного из судей по делу о скифском золоте из крымских музеев. Юрист в области международного права Марина Силкина в эфире радио Sputnik прокомментировала решение суда.
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЦентральный музей ТавридыНАТОРешение суда по скифскому золоту
 
 
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