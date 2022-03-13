https://ria.ru/20220313/zhiteli-1777906074.html

ВСУ не выпускают жителей нескольких населенных пунктов, заявили в ЛНР

ВСУ не выпускают жителей нескольких населенных пунктов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ не выпускают жителей нескольких населенных пунктов, заявили в ЛНР

Представитель народной милиции ЛНР заявил, что украинские войска не выпускают из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск мирных жителей,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:12

2022-03-13T10:12

2022-03-13T10:29

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Представитель народной милиции ЛНР заявил, что украинские войска не выпускают из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск мирных жителей, используют их как живой щит."Несмотря на блокирование соединений ВСУ в населенных пунктах Рубежное, Северодонецк, Лисичанск – украинские боевики не выпускают мирных жителей из данных населенных пунктов, используя их дома как огневые точки, а их самих – как живой щит, которым националистические формирования прикрываются, совершая обстрелы из жилых массивов", - говорится в заявлении представителя в Telegram-канале.Отмечается, что в ряде направлений украинские войска установили дополнительные кордоны нацгвардии, которые не позволяют мирным жителям эвакуироваться из зоны боевых действий. Мужчин принудительно мобилизуют в подразделения территориальной обороны "оккупированных Киевом городов".Народная милиция заявляет, что за прошедшие сутки украинские войска в ходе боестолкновений в республике потеряли 43 человека личного состава.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/mariupol-1777904613.html

https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лисичанск, лнр, ситуация в днр и лнр