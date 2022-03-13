https://ria.ru/20220313/zelenskiy-1777904280.html

В Госдуме призвали Зеленского выполнить "шесть важных пунктов"

В Госдуме призвали Зеленского выполнить "шесть важных пунктов" - РИА Новости, 13.03.2022

В Госдуме призвали Зеленского выполнить "шесть важных пунктов"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, обязан... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:55

2022-03-13T09:55

2022-03-13T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

госдума рф

михаил шеремет

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, обязан выполнить "шесть важных пунктов" по урегулированию ситуации в стране."Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов. В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777847982.html

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, михаил шеремет, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр