https://ria.ru/20220313/yavka-1777916324.html
Итоговая явка на парламентских выборах в Абхазии составила 51,2 процента
Итоговая явка на парламентских выборах в Абхазии составила 51,2 процента - РИА Новости, 13.03.2022
Итоговая явка на парламентских выборах в Абхазии составила 51,2 процента
Итоговая явка избирателей на выборах парламента Абхазии составила 51,2%, сообщил в воскресенье журналистам председатель Центризбиркома республики Дмитрий... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:37
2022-03-13T12:37
2022-03-13T12:37
в мире
абхазия
партия экономического развития абхазии
сухум
кан кварчия
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СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах парламента Абхазии составила 51,2%, сообщил в воскресенье журналистам председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.В парламентских выборах, которые прошли в субботу, 12 марта, приняли участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские."Итоговая явка составила 51,2%", - сказал Маршан.Он также сообщил, что второй тур должен пройти в двухнедельный срок.Семнадцать из тридцати пяти кандидатов одержали победу в первом туре. Выборы принесли победу двум бывшим мэрам Сухума Кану Кварчия и Адгуру Харазия, экс-депутатам парламента - Галусту Трапизоняну, Левону Галустяну и Ашоту Миносяну, Венори Бебии, Астамуру Аршба, директору госуправления по связи и массовым коммуникациям Беслану Халваш и начальнику Галского отделения Службы госбезопасности Тимуру Шергелии.В VII созыве парламента не будет представлено ни одного представителя русской национальности.По предварительной информации, в 17 округах пройдет повторное голосование между двумя кандидатами, которые набрали большее число голосов, а в одном - перевыборы, так как кандидаты не набрали минимального количества голосов для прохождения во второй тур.Ранее ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.Всего в голосовании могли принять более 132 тысяч человек - это чуть больше половины населения Абхазии.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
https://ria.ru/20220312/nablyudateli-1777842286.html
https://ria.ru/20220309/abkhaziya-1777339144.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, партия экономического развития абхазии, сухум, кан кварчия
Итоговая явка на парламентских выборах в Абхазии составила 51,2 процента
Итоговая явка на парламентских выборах в Абхазии составила 51,2 процента
СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах парламента Абхазии составила 51,2%, сообщил в воскресенье журналистам председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.
В парламентских выборах, которые прошли в субботу, 12 марта, приняли участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские.
"Итоговая явка составила 51,2%", - сказал Маршан.
Он также сообщил, что второй тур должен пройти в двухнедельный срок.
Семнадцать из тридцати пяти кандидатов одержали победу в первом туре. Выборы принесли победу двум бывшим мэрам Сухума Кану Кварчия
и Адгуру Харазия, экс-депутатам парламента - Галусту Трапизоняну, Левону Галустяну и Ашоту Миносяну, Венори Бебии, Астамуру Аршба, директору госуправления по связи и массовым коммуникациям Беслану Халваш и начальнику Галского отделения Службы госбезопасности Тимуру Шергелии.
В VII созыве парламента не будет представлено ни одного представителя русской национальности.
По предварительной информации, в 17 округах пройдет повторное голосование между двумя кандидатами, которые набрали большее число голосов, а в одном - перевыборы, так как кандидаты не набрали минимального количества голосов для прохождения во второй тур.
Ранее ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии
" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.
Всего в голосовании могли принять более 132 тысяч человек - это чуть больше половины населения Абхазии.
В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.