https://ria.ru/20220313/vybory-1777914772.html

В Абхазии пройдет второй тур парламентских выборов

В Абхазии пройдет второй тур парламентских выборов - РИА Новости, 13.03.2022

В Абхазии пройдет второй тур парламентских выборов

Всех депутатов в парламент Абхазии не удалось избрать в первом туре выборов, будет второй тур, сообщили РИА Новости в Центризбиркоме республики. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:17

2022-03-13T12:17

2022-03-13T12:17

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абхазия

партия экономического развития абхазии

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СУХУМ, 13 мар - РИА Новости. Всех депутатов в парламент Абхазии не удалось избрать в первом туре выборов, будет второй тур, сообщили РИА Новости в Центризбиркоме республики.В парламентских выборах, которые прошли в субботу 12 марта, приняли участие 123 кандидата - 107 мужчин и 16 женщин, трое из которых русские."В первом туре прошли не все кандидаты. Будет второй тур", - сказал представитель ЦИК.Второй тур должен пройти в двухнедельный срок.Ранее ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и пять политических партий, представивших своих 14 кандидатов - две провластные партии - "Амцахара" (восемь кандидатов) и Народный фронт Абхазии (один кандидат), а также две оппозиционные - "Апсны" (два кандидата) и Народная партия Абхазии (один кандидат), и "Партию экономического развития Абхазии" (два кандидата), сохраняющую нейтралитет. Политическое большинство в парламенте позволяет оказывать непосредственное воздействие на принятие решений.Всего в голосовании могли участвовать более 132 тысяч человек - это чуть больше половины населения Абхазии.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.

https://ria.ru/20220312/abkhaziya-1777811929.html

https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776159458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, партия экономического развития абхазии