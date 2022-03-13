https://ria.ru/20220313/vsu-1777956287.html

Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР

Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022

Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить всех причастных к массовым убийствам мирных жителей на территории Луганской... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:42

2022-03-13T19:42

2022-03-13T20:25

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить всех причастных к массовым убийствам мирных жителей на территории Луганской народной республики, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, группировка войск Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружила места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. Народная милиция также сообщила, что отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их как живой щит, а тех, кто сопротивлялся или пытался сбежать - расстреливали.Бастрыкин поручил собрать и зафиксировать доказательства и установить всех причастных к произошедшему для привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика