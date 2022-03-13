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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/vsu-1777956287.html
Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР
Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022
Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить всех причастных к массовым убийствам мирных жителей на территории Луганской... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:42
2022-03-13T20:25
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить всех причастных к массовым убийствам мирных жителей на территории Луганской народной республики, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, группировка войск Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружила места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. Народная милиция также сообщила, что отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их как живой щит, а тех, кто сопротивлялся или пытался сбежать - расстреливали.Бастрыкин поручил собрать и зафиксировать доказательства и установить всех причастных к произошедшему для привлечения их к ответственности.
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html
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украина, в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
19:42 13.03.2022 (обновлено: 20:25 13.03.2022)
 
Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР

Глава СК Бастрыкин поручил установить причастных к массовому убийству ВСУ людей в ЛНР

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить всех причастных к массовым убийствам мирных жителей на территории Луганской народной республики, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, группировка войск Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружила места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. Народная милиция также сообщила, что отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их как живой щит, а тех, кто сопротивлялся или пытался сбежать - расстреливали.
Бастрыкин поручил собрать и зафиксировать доказательства и установить всех причастных к произошедшему для привлечения их к ответственности.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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