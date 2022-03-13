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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/vstrecha-1777931585.html
В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным
В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным - РИА Новости, 13.03.2022
В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным
Киев рассчитывает на встречу Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:15
2022-03-13T15:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев рассчитывает на встречу Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк."Думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", — приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua".По его словам, как пишет издание, Украина сейчас ищет место проведения переговоров с точки зрения гарантий безопасности и разрабатывает пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции. "Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", - сказал Подоляк.Он добавил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.
https://ria.ru/20220313/vstrecha-1777921674.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
15:15 13.03.2022
 
В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным

Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил надежду на его скорую встречу с Путиным

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев рассчитывает на встречу Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", — приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции
По его словам, как пишет издание, Украина сейчас ищет место проведения переговоров с точки зрения гарантий безопасности и разрабатывает пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции. "Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", - сказал Подоляк.
Он добавил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.
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09:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского заявили, что Москва и Киев идут к компромиссу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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