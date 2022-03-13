В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил надежду на его скорую встречу с Путиным
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев рассчитывает на встречу Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", — приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua".
По его словам, как пишет издание, Украина сейчас ищет место проведения переговоров с точки зрения гарантий безопасности и разрабатывает пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции. "Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", - сказал Подоляк.
Он добавил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.