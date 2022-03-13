https://ria.ru/20220313/vstrecha-1777931585.html

В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным

В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным - РИА Новости, 13.03.2022

В Киеве выразили надежду на скорую встречу Зеленского с Путиным

Киев рассчитывает на встречу Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:15

2022-03-13T15:15

2022-03-13T15:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев рассчитывает на встречу Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в обозримом будущем, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк."Думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", — приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua".По его словам, как пишет издание, Украина сейчас ищет место проведения переговоров с точки зрения гарантий безопасности и разрабатывает пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции. "Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", - сказал Подоляк.Он добавил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.

https://ria.ru/20220313/vstrecha-1777921674.html

https://ria.ru/20220313/kompromiss-1777903886.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр