https://ria.ru/20220313/vstrecha-1777921674.html
Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции
Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции - РИА Новости, 13.03.2022
Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:51
2022-03-13T13:51
2022-03-13T14:08
владимир путин
владимир зеленский
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским."Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины – ред.). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 6 марта состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции.
https://ria.ru/20220313/zelenskiy-1777904280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, турция, мевлют чавушоглу
13:51 13.03.2022 (обновлено: 14:08 13.03.2022)
Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции
Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин заявил Эрдогану, что не против встречи с Зеленским