https://ria.ru/20220313/vstrecha-1777921674.html

Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции

Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции - РИА Новости, 13.03.2022

Путин не против встречи с Зеленским, утверждает глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:51

2022-03-13T13:51

2022-03-13T14:08

владимир путин

владимир зеленский

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским."Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины – ред.). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 6 марта состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции.

https://ria.ru/20220313/zelenskiy-1777904280.html

украина

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, турция, мевлют чавушоглу