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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска, отступая из Волновахи, оставили иностранное вооружение
Украинские войска, отступая из Волновахи, оставили иностранное вооружение - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска, отступая из Волновахи, оставили иностранное вооружение
Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили вооружение иностранного производства, говорится в видеоматериале управления народной милиции Донецкой... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T20:15
2022-03-13T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
волноваха
украина
днр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили вооружение иностранного производства, говорится в видеоматериале управления народной милиции Донецкой народной республики, размещенном в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.В народной милиции заявили, что, отступая, украинские боевики массово оставляют на занимаемых позициях большое количество боеприпасов для всех видов вооружения.В частности, отмечается, что в Волновахе подразделениями народной милиции были захвачены не только обширные склады боепитания, но и автомобильная и бронированная техника, и в скором времени после незначительного ремонта она войдет в строй и будет использоваться при деокупации оставшейся территории ДНР."Помимо боеприпасов и вооружения советского и украинского производства, отступающие боевики ВСУ бросают и образцы западного вооружения, которые немедленно применяются защитниками Донбасса в бою. Наступление народной милиции не остановить. Единственный шанс для украинских солдат уцелеть - немедленно прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорится в заявлении управления народной милиции.В видеоматериале также отмечается, перед администрацией Волновахи было поднято знамя Донецкой народной республики. "Как мы видим, вооруженные силы Украины очень быстро покидали данную территорию и максимально сбрасывали свою форму. Здесь очень много элементов форменной одежды, бивачного снаряжения, они сбрасывали с себя все, переодевались в гражданку и таким образом пытались выйти", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, вооруженные силы украины, волноваха, украина, днр
20:15 13.03.2022 (обновлено: 20:23 13.03.2022)
 
Украинские войска, отступая из Волновахи, оставили иностранное вооружение

Народная милиция ДНР: ВСУ, отступая из Волновахи, оставили иностранное вооружение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска, отступая от Волновахи, оставили вооружение иностранного производства, говорится в видеоматериале управления народной милиции Донецкой народной республики, размещенном в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
В народной милиции заявили, что, отступая, украинские боевики массово оставляют на занимаемых позициях большое количество боеприпасов для всех видов вооружения.
В частности, отмечается, что в Волновахе подразделениями народной милиции были захвачены не только обширные склады боепитания, но и автомобильная и бронированная техника, и в скором времени после незначительного ремонта она войдет в строй и будет использоваться при деокупации оставшейся территории ДНР.
"Помимо боеприпасов и вооружения советского и украинского производства, отступающие боевики ВСУ бросают и образцы западного вооружения, которые немедленно применяются защитниками Донбасса в бою. Наступление народной милиции не остановить. Единственный шанс для украинских солдат уцелеть - немедленно прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорится в заявлении управления народной милиции.
В видеоматериале также отмечается, перед администрацией Волновахи было поднято знамя Донецкой народной республики. "Как мы видим, вооруженные силы Украины очень быстро покидали данную территорию и максимально сбрасывали свою форму. Здесь очень много элементов форменной одежды, бивачного снаряжения, они сбрасывали с себя все, переодевались в гражданку и таким образом пытались выйти", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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