https://ria.ru/20220313/vks-1777952301.html

ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников

ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2022

ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников

Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:57

2022-03-13T18:57

2022-03-13T18:57

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Он добавил, что российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.

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Петр Попадюк

в мире, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)