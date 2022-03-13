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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/vks-1777952301.html
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2022
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников
Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:57
2022-03-13T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
су-24
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Он добавил, что российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:57 13.03.2022
 
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников

Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.
Он добавил, что российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-24Вооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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