https://ria.ru/20220313/vks-1777952301.html
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2022
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников
Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:57
2022-03-13T18:57
2022-03-13T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два "Байрактара", заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.Он добавил, что российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.
https://ria.ru/20220313/naemniki-1777951655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников
Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и 11 беспилотников