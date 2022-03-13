Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/video-1777966002.html
Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком
Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком - РИА Новости, 13.03.2022
Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на опубликованном в воскресенье видеоролике Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:15
2022-03-13T23:06
в мире
украина
илья кива
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на опубликованном в воскресенье видеоролике Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра, которая погибла в прошлом месяце.Ранее в Telegram-канале офиса Зеленского выложили видео, как Зеленский посетил украинских военных в больнице и выдал им награды. При этом не говорилось, где расположен госпиталь, куда, как поясняется, доставили военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области."На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве", - написал Кива в Telegram-канале.По словам депутата, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля. В подтверждение Кива прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры."Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!" - добавил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/videoobraschenie-1777749615.html
https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, илья кива, владимир зеленский
22:15 13.03.2022 (обновлено: 23:06 13.03.2022)
 
Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Депутат Рады Кива: на видео с Зеленским в госпитале погибшая в прошлом месяце медсестра

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на опубликованном в воскресенье видеоролике Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра, которая погибла в прошлом месяце.
Ранее в Telegram-канале офиса Зеленского выложили видео, как Зеленский посетил украинских военных в больнице и выдал им награды. При этом не говорилось, где расположен госпиталь, куда, как поясняется, доставили военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области.
"На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве", - написал Кива в Telegram-канале.
По словам депутата, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля. В подтверждение Кива прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
11 марта, 19:27
Проект "Война с фейками" уличил Зеленского в подделке нового видео
"Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!" - добавил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 21:33
Проект "Война с фейками" назвал видео Зеленского из Киева поддельным
 
В миреУкраинаИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала