https://ria.ru/20220313/video-1777966002.html

Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком - РИА Новости, 13.03.2022

Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на опубликованном в воскресенье видеоролике Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:15

2022-03-13T22:15

2022-03-13T23:06

в мире

украина

илья кива

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на опубликованном в воскресенье видеоролике Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра, которая погибла в прошлом месяце.Ранее в Telegram-канале офиса Зеленского выложили видео, как Зеленский посетил украинских военных в больнице и выдал им награды. При этом не говорилось, где расположен госпиталь, куда, как поясняется, доставили военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области."На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве", - написал Кива в Telegram-канале.По словам депутата, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля. В подтверждение Кива прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры."Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!" - добавил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/videoobraschenie-1777749615.html

https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, илья кива, владимир зеленский