22:15 13.03.2022 (обновлено: 23:06 13.03.2022)
Украинский депутат назвал видео Зеленского из госпиталя фейком
Депутат Рады Кива: на видео с Зеленским в госпитале погибшая в прошлом месяце медсестра
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что на опубликованном в воскресенье видеоролике Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра, которая погибла в прошлом месяце.
Ранее в Telegram-канале офиса Зеленского выложили видео, как Зеленский посетил украинских военных в больнице и выдал им награды. При этом не говорилось, где расположен госпиталь, куда, как поясняется, доставили военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области.
"На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве", - написал Кива в Telegram-канале.
По словам депутата, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля. В подтверждение Кива прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры.
"Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!" - добавил депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.